Найден «черный ящик» аэробуса A330, разбившегося 2 года назад

Обнаружен один из «черных ящиков» самолета «Эйр-Франс», который потерпел крушение почти два года назад. Специалисты уже приступили к расшифровке бортового самописца.

Известно, что устройство находится в хорошем состоянии. Эксперты надеются, что данные, полученные с бортового самописца, помогут пролить свет на причину страшной катастрофы.

На данный момент глубоководный робот продолжает поиски второго «черного ящика».

Напомним, аэробус A-330, выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, потерпел крушение над Атлантическим океаном 1 июня 2009 года. На его борту находились 228 человек. Все они погибли. Причины катастрофы до сих пор не установлены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А-330 развалился в воздухе