Найден «черный ящик» аэробуса A330, разбившегося 2 года назад

Известно, что устройство находится в хорошем состоянии. Эксперты надеются, что данные, полученные с бортового самописца, помогут пролить свет на причину страшной катастрофы.
На данный момент глубоководный робот продолжает поиски второго «черного ящика».
Напомним, аэробус A-330, выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, потерпел крушение над Атлантическим океаном 1 июня 2009 года. На его борту находились 228 человек. Все они погибли. Причины катастрофы до сих пор не установлены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».