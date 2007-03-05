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Наедине с преступником

05 марта 2007 18:00
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Продавец одного из столичных кафетериев помогла сотрудникам милиции задержать подозреваемого в совершении преступления.

После драки в заведении, молодому человеку нанесли ножевое ранение. Женщина не испугалась и закрыла кафе, оставшись наедине с нападающим.

Совершить смелый поступок могут не только мужчины. Зоя работает продавцом в одном из столичных кафетериев. Профессия не геройская, но место подвигу нашлось.
Молодой человек из Брестской области отдыхал в кафетерии с друзьями. Рядом за столиком находилась еще одна шумная компания. Что между ними произошло, предстоит выяснить следствию, но результат потасовки оказался трагичным. Иногородний парень получил ножевое ранение.

Покушение на убийство - таков вердикт следователей прокуратуры. Охранник одного из столичных предприятий сейчас находится в следственном изоляторе и дает показания. Сотрудники правопорядка поступок Зои без внимания не оставят. Накануне 8 марта обещали премировать ценным подарком.

# происшествия

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