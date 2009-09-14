Над заснувшим на путях проехал скоростной поезд

Скоростной поезд TGV проехал над 19-летним французом, уснувшим на железнодорожных путях. Молодой человек не пострадал.

Инцидент произошел на участке железной дороги, соединяющей города Париж и Кемпер. Машинист заметил человека, лежащего на животе между рельсами, и попытался остановить двигавшийся на большой скорости поезд, но не успел.

Остановив в конечном итоге поезд, машинист пошел проверить, жив ли молодой человек, и обнаружил его спящим. Прибывшие на место происшествия спасатели попытались разбудить юношу, однако их попытки не увенчались успехом. Впоследствии заснувший на путях француз был доставлен в одну из больниц Ванн.

Незадачливому французу, выбравшему столь неудачное место для отдыха, придется объяснить свое поведение в полиции. Отмечается, что в кармане у молодого человека нашли входной билет на музыкальный фестиваль, завершившийся рано утром в воскресенье, пишет Lenta.ru.