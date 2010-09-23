Над Минском весь вечер кружил военный самолет

В районе станции метро «Пушкинская» весь вечер вторника в небе над районом кружил Ил-76. Самолет также видели и в Сухарево, и в районе университета культуры. Он пролетал так низко, что можно было рассмотреть выпущенные шасси.

- Сделал четыре или пять кругов. Такое чувство, что случилась неполадка, и пилоты сжигали топливо перед посадкой. Но зачем делать это над жилыми кварталами, да к тому же так низко? – позвонил в среду утром в редакцию газеты «Р» Григорий Пакалюк. Представители Минобороны, как пишет газет, всеобъемлющий комментарий по этому поводу не дали.

Год назад несколько самолетов также весь вечер гудели над городом. Тогда представители Минобороны поясняли: время от времени военные летчики отрабатывают навыки захода на посадку на аэродроме в Мачулищах под Минском. Как правило, их тренировочные маршруты пролегают за чертой города, и шум двигателей не доставляет беспокойства горожанам.