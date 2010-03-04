Над австралийским городом в центре пустыни прошел рыбный дождь

Городок Ладжаману в Северных территориях в Австралии находится более чем в полутысяче километров от ближайшей реки.

В городе живут 669 человек. Жители городка сейчас приходят в себя после того, как над городом два дня подряд шел дождь, частично состоявший из мелкой белой рыбешки.

Марк Керсмэйкерс из австралийского бюро метеорологии объясняет: «После того, как рыб затягивает воздушным потоком, они могут быть подняты на высоту до нескольких тысяч метров, и там они замерзают». Интересным является тот факт, что рыба бомбардирует Ладжаману в третий раз – это уже случалось ранее, в 1974 и 2004 годах, отмечает MIGnews.com.

Один из жителей города, Джо Эшли так прокомментировал событие: «Когда с неба начнут валиться крокодилы, я испугаюсь по-настоящему».