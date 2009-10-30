Над Амазонией пропал бразильский военный самолет

На его борту находились 11 человек: девять сотрудников Министерства здравоохранения страны и два пилота, военные летчики.Медики проводили кампанию по вакцинации населения в регионе. Военно-транспортный самолет должен был приземлиться в городе Табатинга (северо-западный штат Амазонас), однако спустя два часа после вылета из города Крузейро-ду-Сул (юго-западный штат Акри) этого не произошло. В поисках, которые немедленно были развернуты в районе, задействованы два вертолета и один военный самолет, передает newsru.com
со ссылкой на представителей ВВС Бразилии.