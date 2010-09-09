Национальный антитеррористический комитет РФ предупреждает о возможности новых взрывов во Владикавказе

Установлена личность смертника, который устроил теракт на центральном рынке Владикавказа. Стал известен также владелец взлетевшего на воздух автомобиля. Сейчас он дает показания. На допросе мужчина заявил, что накануне продал «Волгу» неизвестному.

По данным следователей, автомобиль был буквально напичкан взрывчаткой. Мощность бомбы — около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сработало взрывное устройство в одном из самых оживленных районов Владикавказа – рядом с центральным рынком. Погибли 16 человек, около сотни ранены.