Начиненные взрывчаткой мотоциклы и автомобиль взорвались в туристической зоне. Погибли 3 человека, 118 ранены

Серия из трех взрывов произошла в городке Сунгай Колок в таиландской провинции Наративат, которая входит в туристическую зону на границе с Малайзией, вечером 16 сентября. Террористы заложили бомбы в припаркованные мотоциклы и автомобиль.

Первый взрыв прогремел в 18.30 по местному времени на одной из центральных улиц города. У одного из офисов взлетел на воздух мотоцикл. В результате погиб сотрудник офиса и ранены 20 человек, находившиеся в это время на улице.

Через 15 минут в 300 м от места первого ЧП произошел второй взрыв. Мотоцикл с бомбой был припаркован между баром и городским офисом таиландской телефонной компании. Несколько десятков граждан Таиланда и Малайзии получили ранения.

В 19.20 по местному времени взорвалась начиненная взрывчаткой автомашина, которая находилась напротив входа в гостиницу. Взрывом был убит турист из Малайзии и ранены еще несколько десятков человек, в том числе командир отдельной роты сил безопасности капитан Тхирапхонг Суваннавет. Взрыв повредил несколько автомобилей и нанес значительный ущерб фасаду здания отеля, сообщает ctv.by.

Взрывы повредили электропровода высокого напряжения. В результате без электроэнергии остался весь центральный район Сунгай Колока.

Полиция и силы безопасности оцепили центр городка сразу после чрезвычайного происшествия. Задержаны двое подозреваемых, которых в допрашивают следователи.