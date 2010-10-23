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На ж/д вокзале Минска 24-летний таксист пытался снять деньги со счета по паспорту 60-летнего минчанина

23 октября 2010 11:32
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Как сообщил корреспонденту "Звезды" пресс-секретарь управления внутренних дел на транспорте МВД Беларуси Александр Марченко, безработный деревенский парень из Любаньского района (Минской области), который раньше работал таксистом, пришел в банк с чужим паспортом.

Этот документ его владелец, 60-летний минчанин, потерял когда-то в машине подозреваемого, когда расплачивался за услуги такси. А через некоторое время проходимец, у которого, по его словам, сложилось тяжелое финансовое положение, решил разбогатеть за счет бывшего пассажира. Тем более, что в утраченным паспорте аферист нашел выписку с банковского счета минчанина и узнал, что у того на счету остались деньги. За ними он и пришел в банк, предварительно поработав над паспортом потерпевшего: аферист переклеил фотографию в документе и пририсовал отдельные элементы в дате рождения.

Правда, кассир банка сразу распознала подделку и тянула время с выдачей денег, нажав на тревожную кнопку. Мошенника, который ничего не подозревал и подписывал квитанции, задержали сотрудники милиции. В отношении подозреваемого, который помещен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело за подделку документов и покушение на мошенничество.

# происшествия

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