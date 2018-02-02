На ЖД-станции «Жабинка» из-за учебного снаряда было приостановлено движение поездов на полтора часа

Новости Беларуси. Утром 1 февраля на железнодорожной станции «Жабинка» был найден муляж взрывного устройства. На нём было написано «учебная».
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, в РОВД с информацией о находке обратился начальник станции.
На место происшествия прибыли специалисты. Эксперты установили, что найденный предмет является учебно-тренировочным 125-миллиметровым артиллерийским снарядом. Внутри устройства не было взрывателя и взрывчатого вещества.
Движение поездов было приостановлено почти на полтора часа. Людей эвакуировать не понадобилось. Выясняются причины произошедшего.
В начале января в Минске была совершена попытка ограбления АЗС с муляжом оружия.
Нападавшим оказался 41-летний минчанин – подробности здесь.