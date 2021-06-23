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На ж/д переезде под Молодечно грузовик врезался в электричку. Повреждены три вагона

23 июня 2021 14:24
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Новости Беларуси. Грузовик врезался в электричку в Молодечненском районе. 24-летний водитель МАЗа ехал со стороны карьера деревни Ивонцевичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На ж/д переезде под Молодечно грузовик врезался в электричку. Повреждены три вагона-1

По предварительным данным, у машины отказали тормоза. На железнодорожном переезде деревни Красное грузовик врезался в электричку, которая ехала из Минска в Молодечно. В результате повреждены последние три вагона электропоезда. Люди не пострадали.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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