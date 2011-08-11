На затонувшем в Крыму катере с туристами отсутствовали спасательные средства, а капитан был пьян

Шесть белорусов были спасены с затонувшего катера в Крыму. Среди них – жители Минска, Смиловичей и Жлобина.

Авария произошла у мыса Ильи в 75 метрах от берега. По данным украинского МЧС, катер с отдыхающими был значительно перегружен. Среди 34 человек (а лодка рассчитана на 12) кроме белорусов было 14 россиян и 10 украинцев, а также капитан и трое членов экипажа.

Боковая волна раскачала судно, оно зачерпнуло бортом воду и затонуло в течении двух минут. Спасательных средств на лодке не было. На помощь пассажирам направились два катера, находившиеся рядом с местом аварии.

Милиция задержала капитана затонувшего судна, который во время аварии находился в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Иванов, помощник начальника ГУ МЧС Украины в Автономной Республике Крым:

На борту судна находилось шесть белорусов, все они спасены. Состояние здоровья не вызывает опасения, так как на месте их осмотрели медики. Позже за ними был установлен надзор со стороны медицинской службы.

Смело можно говорить о том, что, несмотря на полную неразбериху, которая творилась на этом судне, люди, благодаря свом действиям и умениям, оказались спасены.