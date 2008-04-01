На занятиях по вождению танка погиб молодой солдат

Несчастный случай произошел в объединенном учебном центре Вооруженных Сил. Выполняя подготовительное упражнение на танкодроме, один из курсантов учебной части наехал на дерево. Боевая машина заглохла и скатилась на обломок дерева. Удар пришелся в люк запасного выхода, который находится за сиденьем механика-водителя. В результате люк был выломан, а военнослужащий получил травму, несовместимую с жизнью.



Подробности происшедшего выясняются. Однако, уже сегодня специалисты утверждают, что этот случай обусловлен исключительно стечением обстоятельств.