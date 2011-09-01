На юге США бушуют лесные пожары, штат Нью-Джерси из-за наводнения объявлен зоной стихийного бедствия

В огне — почти две тысячи гектаров угодий в штатах Техас и Оклахома.

Пламя подбирается к жилым домам. Почти двести построек уже сгорели. Из опасных районов эвакуированы сотни человек. В списке пострадавших четверо, в том числе двое пожарных. Сильный ветер поднимает столбы пламени на полсотни метров в высоту, поэтому тушат огонь только с воздуха, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А на востоке страны устраняют последствия урагана «Айрин». Из-за наводнения штат Нью-Джерси объявлен зоной стихийного бедствия. Закрыты многие дороги и мосты, несколько городов отрезаны от внешнего мира, без электричества до сих пор около 2 млн. жителей.