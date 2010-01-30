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На юге Польши 200 тысяч человек остались без света и тепла

30 января 2010 20:34
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И это в 15-градусный мороз. Причина ЧП в серьёзной аварии на линиях электропередач.

Сколько времени потребуется на устранение её последствий неизвестно.

Другим государствам непогода также принесла немало неприятностей. В Бельгии снегом засыпало магистрали. В пробках застряли десятки машин — к ним пробиваются спасатели. Похожая ситуация в Германии и Нидерландах. На скользкой дороге произошли десятки аварий.

В США в трёх штатах — Арканзасе, Оклахоме и Теннеси — в связи со снегопадами объявлено чрезвычайное положение. Без электричества остаются 175 тысяч жилых домов и офисных зданий. Чрезвычайно сложная ситуация и на дорогах. Из-за обледенения полностью остановлено движение на ряде федеральных трасс. Уборочная техника не справляется с огромным количеством снега.

# происшествия

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