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На юге Германии – рекордное за последние 5 веков наводнение, в Праге готовятся к эвакуации

04 июня 2013 11:07
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Столице Чехии сегодня предстоит пережить пик наводнения. Из города готовятся эвакуировать еще несколько сотен человек. Всего от стихии в стране, по уточненным данным, погибли 10 человек. Чрезвычайное положение введено практически во всей Чехии.

Тревожная ситуация и на юге Германии. В немецком городе Пассау вода достигла рекордного уровня за последние 5 столетий. На юге страны прервано железнодорожное сообщение, закрыты автобаны. На востоке без света остались 14 тысяч человек.

А в Австрии за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков. Уровень воды в Дунае неуклонно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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