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На юге Филиппин вооруженные люди в полицейской форме остановили автобус и застрелили четырех пассажиров

26 августа 2010 08:26
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Среди убитых — двое правоохранителей.

Юг Филиппин считается неспокойным регионом: здесь действуют исламские сепаратисты и высок уровень криминала. Однако некоторые эксперты предполагают, что такова месть неизвестных. Ведь нынешнее нападение произошло всего через три дня после кровавой развязки истории с бывшим полицейским, который захватил автобус с китайскими туристами в филиппинской столице Маниле.

В ходе непрофессиональной операции по освобождению, многочисленные ошибки которой признали сами филиппинские полицейские, погибли 8 человек, еще семеро были госпитализированы.

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