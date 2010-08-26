На юге Филиппин вооруженные люди в полицейской форме остановили автобус и застрелили четырех пассажиров

Среди убитых — двое правоохранителей.

Юг Филиппин считается неспокойным регионом: здесь действуют исламские сепаратисты и высок уровень криминала. Однако некоторые эксперты предполагают, что такова месть неизвестных. Ведь нынешнее нападение произошло всего через три дня после кровавой развязки истории с бывшим полицейским, который захватил автобус с китайскими туристами в филиппинской столице Маниле.

В ходе непрофессиональной операции по освобождению, многочисленные ошибки которой признали сами филиппинские полицейские, погибли 8 человек, еще семеро были госпитализированы.