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На юге Филиппин в результате вызванных тропическим ураганом «Ваши» наводнений и оползней погибли уже почти полтысячи человек

17 декабря 2011 15:56
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Новости Филиппин. Сотни числятся пропавшими без вести.

Основной удар стихии пришелся на юг острова Минданао. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, мгновенно затопив близлежащие населенные пункты. Из зоны бедствия эвакуированы более двух тысяч человек. На помощь спасателям брошены армейские подразделения.

По статистике, за год над Филиппинскими островами проносятся более 20 тропических ураганов. Рекордным по числу жертв стал тайфун 1991 года. Тогда на острове Лейте погибли 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы # Наводнение

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