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На японском острове Хонсю произошло мощное землетрясение

14 июня 2008 16:49
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По последним данным, шесть человек погибли, более 200-от получили ранения. В общей сложности зафиксировано более 40 толчков. Тысячи людей застряли в остановившихся поездах, целые районы остались без света. На дорогах многочисленные аварии. На одной из АЭС произошла утечка радиоактивной воды. Есть ли угроза для населения, пока не известно. Данные о разрушениях меняются каждый час. Власти проводят локальные спасательные и восстановительные работы.
# происшествия

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