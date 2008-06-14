На японском острове Хонсю произошло мощное землетрясение

По последним данным, шесть человек погибли, более 200-от получили ранения. В общей сложности зафиксировано более 40 толчков. Тысячи людей застряли в остановившихся поездах, целые районы остались без света. На дорогах многочисленные аварии. На одной из АЭС произошла утечка радиоактивной воды. Есть ли угроза для населения, пока не известно. Данные о разрушениях меняются каждый час. Власти проводят локальные спасательные и восстановительные работы.