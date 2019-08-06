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На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

06 августа 2019 19:44
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Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке. Утром 6 августа на улице Якуба Колоса упал гусеничный кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно-1

По словам представителей строительной компании, которая возводит здесь административное здание, в момент падения кран не работал – машинист проводил осмотр техники.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно-4

Почему произошло обрушение неизвестно, в причинах разберется Госпромнадзор.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно-7

К счастью, никто не пострадал. Кран повредил крышу машины на заднем дворе одного из магазинов (она ожидала разгрузки товара), а так же забор, ограждавший стройку.

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно-10

На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно-12

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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