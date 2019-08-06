На Якуба Колоса упал строительный кран. Почему – неизвестно

Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке. Утром 6 августа на улице Якуба Колоса упал гусеничный кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке. Утром 6 августа на улице Якуба Колоса упал гусеничный кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По словам представителей строительной компании, которая возводит здесь административное здание, в момент падения кран не работал – машинист проводил осмотр техники.
Почему произошло обрушение неизвестно, в причинах разберется Госпромнадзор.
К счастью, никто не пострадал. Кран повредил крышу машины на заднем дворе одного из магазинов (она ожидала разгрузки товара), а так же забор, ограждавший стройку.