На выходных в ДТП пострадали 6 детей

Об этом сообщили в управлении ГАИ МВД.

Так, в Гродно 19-летний молодой человек, управляя без водительского удостоверения автомобилем Ford Escort совершил наезд на шедшую по краю проезжей части в попутном направлении 25-летнюю женщину, которая вела перед собой детскую коляску с годовалым сыном. Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу, ее малолетний ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. После наезда водитель с места происшествия скрылся, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан.



Всего за минувшие выходные в Беларуси было совершено 23 ДТП, в которых 9 человек погибли и 56 - получили ранения, сообщает БЕЛТА.