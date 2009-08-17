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На выходных в ДТП пострадали 6 детей

17 августа 2009 11:58
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Об этом сообщили в управлении ГАИ МВД.

Так, в Гродно 19-летний молодой человек, управляя без водительского удостоверения автомобилем Ford Escort совершил наезд на шедшую по краю проезжей части в попутном направлении 25-летнюю женщину, которая вела перед собой детскую коляску с годовалым сыном. Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу, ее малолетний ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. После наезда водитель с места происшествия скрылся, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан.

Всего за минувшие выходные в Беларуси было совершено 23 ДТП, в которых 9 человек погибли и 56 - получили ранения, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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