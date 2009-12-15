На въезде в Беларусь задержано три автомобиля с радиоактивными грузами

За минувшие сутки три грузовых автомашины с превышением норм радиации были выведены пограничниками из общего автомобильного потока и помещены на отдельные площадки для специального обследования, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

На пункте пропуска «Козловичи» были задержаны грузовые машины «Вольво» и «Сканиа» с полуприцепами. Излучение от груза, перевозимого ими из Германии в Россию, более чем в 2,5 раза превышает допустимую норму радиации.

Кроме того, в пункте пропуска «Мохро» был остановлен следовавший из Украины в Беларусь автомобиль МАЗ с грузом концентрата циркония. Экспертиза установила естественное происхождение радиационного фона. Мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала действующие в Беларуси требования санитарных правил и норм. Поэтому уже через час МАЗ в установленном порядке проследовал к пункту назначения, передает БЕЛТА.