Прямой эфир

На въезде в Беларусь задержано три автомобиля с радиоактивными грузами

15 декабря 2009 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
За минувшие сутки три грузовых автомашины с превышением норм радиации были выведены пограничниками из общего автомобильного потока и помещены на отдельные площадки для специального обследования, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

На пункте пропуска «Козловичи» были задержаны грузовые машины «Вольво» и «Сканиа» с полуприцепами. Излучение от груза, перевозимого ими из Германии в Россию, более чем в 2,5 раза превышает допустимую норму радиации.

Кроме того, в пункте пропуска «Мохро» был остановлен следовавший из Украины в Беларусь автомобиль МАЗ с грузом концентрата циркония. Экспертиза установила естественное происхождение радиационного фона. Мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала действующие в Беларуси требования санитарных правил и норм. Поэтому уже через час МАЗ в установленном порядке проследовал к пункту назначения, передает БЕЛТА.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
15 декабря 2009 13:40

Медики ищут женщину, которую покусал бешеный кот

15 декабря 2009 12:48

Здание Госдумы в Москве залило кипятком

Причиной пожара на «Мытищенской ярмарке» стал поджог
15 декабря 2009 12:47

Причиной пожара на «Мытищенской ярмарке» стал поджог