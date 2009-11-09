На всей территории Сальвадора введен режим ЧП из-за урагана «Ида»

Об этом заявил президент республики Маурисио Фунес после окончания экстренного заседания совета министров.

Наводнения и оползни привели к большому количеству жертв и разрушений. От разгула стихии уже погибли 124 человека, а нанесенный Сальвадору ущерб «не поддается подсчету», сказал Маурисио Фунес.

После объявления чрезвычайного положения правительство вправе обратиться к международным организациям за гуманитарной помощью.

В пострадавших больше всего департаментах Сан-Висенте и Сан-Сальвадор созданы 25 общежитий, в которых разместились около 7 тысяч человек, лишившихся крова. В эвакуации жителей из разрушенных стихией районов участвуют шесть вертолетов ВВС страны.

Сейчас ураган второй категории «Ида» двигается по Мексиканскому заливу в северо-западном направлении со скоростью 17 км/ч. Сила сопутствующего урагану ветра достигает 160 км/ч.

По расчетам метеорологов из Национального центра прогнозирования ураганов, утром 10 ноября «Ида» подойдет к побережью США, но ураган к этому времени потеряет силу. Метеорологи предполагают, что «Ида» пройдет через территорию штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и часть Флориды.

Тем не менее, губернатор американской Луизианы объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана к берегам штата.

Тревогу бьют и власти Мексики. Они эвакуируют жителей прибрежных районов. На северо-востоке полуострова Юкатан объявлен максимальный уровень тревоги, сообщают информагентства.