На Волге затонул теплоход «Булгария». Среди погибших – белоруска

В Татарстане на месте трагедии водолазы продолжают поднимать тела погибших со дна Волги. К этому часу из воды извлечено 73 тела, опознано 46. Среди них и белоруска. В момент крушения на теплоходе находились двое белорусов – супружеская пара из Минска. Мужчину удалось спасти.

Как сообщили в МИД, в настоящее время отделение белорусского посольства в России, в городе Казань, занимается оформлением всех необходимых документов, а также вопросами доставки тела погибшей на родину.

В России сегодня день общенационального траура по погибшим на теплоходе «Булгария». Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В храмах, мечетях и синагогах проходят панихиды. В Татарстане начинают хоронить погибших.

Сейчас водолазы обследуют игровую комнату, где, по предварительной информации, находилось около 40 детей. На месте крушения работают 740 спасателей, в том числе 165 водолазов. Сам теплоход поднимут на поверхность 16 июля, к месту его катастрофы уже следуют два речных крана.

Причины трагедии пока точно не установлены. Среди версий случившегося – неправильная эксплуатация судна и перегруз. Как выяснилось, на борту теплохода находились 205 человек – почти вдвое больше, чем разрешалось. Также, по некоторым данным, теплоход вышел из порта с креном на правый бок и с одним работающим двигателем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».