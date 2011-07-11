На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находилось 199 человек

В России водолазы продолжают извлекать тела погибших с затонувшего на Волге теплохода «Булгария». На данный момент проводятся поисковые работы внутри судна. Обследован музыкальный зал, рестораны, бары – именно там находилось больше всего пассажиров.

Известно, что в момент крушения на борту теплохода находились 199 человек. 80 удалось спасти. Судьба остальных – неизвестна.

Поисковая операция затруднена: из-за сильного течения судно крутит под водой, оно переваливается с одного борта на другой. На месте происшествия работают более 300 человек и свыше 70 единиц техники.

Напомним, двухпалубный теплоход «Булгария», следовавший из города Болгар в Казань, по неустановленным причинам, затонул днем 10 июля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».