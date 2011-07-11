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На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находились двое белорусов

11 июля 2011 10:30
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Это супружеская пара. Оба 1946 года рождения. Мужчину поисковым службам удалось найти – он сейчас у родственников в Казани, женщина числится пропавшей без вести. Сотрудники отделения белорусского посольства в России в городе Казани находятся в постоянном контакте с российским МЧС.

Руслан Дрозд, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Республике Татарстан:
Туда семья поехала, муж и жена. Они путешествовали на корабле, на прогулочном судне, назад вместе плыли. Муж спасен, жена осталась на судне. Сейчас ведутся спасательные работы. По второму человеку говорить что-то пока рано.

Тем временем, на месте затонувшего теплохода продолжаются поисково-спасательные работы. Уже подняты тела девяти человек. Водолазы продолжают работать внутри судна. Всего на борту в момент ЧП находились 199 человек, 80 из них удалось спасти. Остальные числятся пропавшими без вести.

Спасатели обследуют береговую линию в надежде, что кто-то мог добраться до нее вплавь. Всего в поисково-спасательной операции задействовано около 300 человек и свыше 70 единиц техники.

Напомним, двухпалубный теплоход «Булгария», следовавший из города Болгар в Казань, затонул 10 июля в трех километрах от берега – на 20-метровой глубине. Причина трагедии устанавливается. Среди основных версий – нарушение правил эксплуатации и перегруз. Судно не было рассчитано на такое количество пассажиров.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

12 июля в Татарстане объявлен Днем траура по погибшим в крушении теплохода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с человеческими жертвами в результате катастрофы теплохода «Булгария».

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находилось 199 человек

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