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На Волге затонул теплоход «Булгария». Число жертв катастрофы возросло до 100 человек

13 июля 2011 06:32
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Работы по подъему тел с затонувшего теплохода продолжаются уже третьи сутки. Водолазы работают в круглосуточном режиме. Большинство жертв трагедии – женщины и дети. Многих уже опознали родственники, тела забирают из морга и готовят к похоронам.

Между тем в поисках выживших вертолеты и кинологи продолжают исследовать острова и берега в радиусе 130 километров от места трагедии.

Напомним, что двухпалубный теплоход «Булгария» затонул 10 июля во время грозы. На борту, по разным данным, находилось от 192 до 209 человек, спасти удалось 79.

Причины трагедии пока точно не установлены. Среди версий случившегося – неправильная эксплуатация судна и перегруз. Возбуждены несколько уголовных дел, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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