Прямой эфир

На Волге затонул теплоход «Булгария». 12 июля в России – день общенационального траура по погибшим

12 июля 2011 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В храмах, мечетях и синагогах проходят панихиды. В Татарстане начинают хоронить погибших.

На месте трагедии водолазы продолжают поднимать тела погибших со дна Волги. Из воды уже извлечены 58 погибших, опознано 41 тело.

Напомним, что среди пострадавших были и два белоруса: супружеская пара из Минска. Мужчину удалось спасти во время крушения парома. О судьбе женщины до сих пор ничего не известно. Поисковые работы продолжаются. Сейчас водолазы собираются обследовать трюм.

Среди версий случившегося – неправильная эксплуатация судна и перегруз. Как выяснилось, на борту теплохода находилось 205 человек – почти в два раза больше, чем разрешалось. При этом, 23 пассажира были и вовсе не зарегистрированы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Также, по некоторым данным, теплоход из порта с креном на правый бок и с одним неработающим двигателем.

Судьба белоруски с затонувшего в Волге теплохода «Булгария» до сих пор неизвестна

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находились двое белорусов

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находилось 199 человек

Другие новости рубрики

Все новости
11 июля 2011 18:13

Массовое отравление детей на болгарском курорте. Среди пострадавших – более 30 юных белорусов

Судьба белоруски с затонувшего в Волге теплохода «Булгария» до сих пор неизвестна
11 июля 2011 16:58

Судьба белоруски с затонувшего в Волге теплохода «Булгария» до сих пор неизвестна

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находились двое белорусов
11 июля 2011 10:30

На Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находились двое белорусов