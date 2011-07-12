На Волге затонул теплоход «Булгария». 12 июля в России – день общенационального траура по погибшим

Приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В храмах, мечетях и синагогах проходят панихиды. В Татарстане начинают хоронить погибших.

На месте трагедии водолазы продолжают поднимать тела погибших со дна Волги. Из воды уже извлечены 58 погибших, опознано 41 тело.

Напомним, что среди пострадавших были и два белоруса: супружеская пара из Минска. Мужчину удалось спасти во время крушения парома. О судьбе женщины до сих пор ничего не известно. Поисковые работы продолжаются. Сейчас водолазы собираются обследовать трюм.

Среди версий случившегося – неправильная эксплуатация судна и перегруз. Как выяснилось, на борту теплохода находилось 205 человек – почти в два раза больше, чем разрешалось. При этом, 23 пассажира были и вовсе не зарегистрированы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Также, по некоторым данным, теплоход из порта с креном на правый бок и с одним неработающим двигателем.

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