На внешнем кольце МКАД пять автомобилей попали в ДТП, ещё три повреждены из-за попадания в выбоину

Новости Беларуси. Сразу восемь водителей попали в непростую ситуацию утром 22 марта на внешнем кольце МКАД в районе Игуменского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу восемь водителей попали в непростую ситуацию утром 22 марта на внешнем кольце МКАД в районе Игуменского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вероятно, из-за несоблюдения дистанции столкнулись Skoda и Ford, а через 20 секунд в них врезался грузовик. Произошло повторное столкновение.
Еще одна авария случилась позже. Причиной также стало нарушение дистанции. В затормозивший BMW врезался Peugeot. Еще три авто оказались повреждены из-за попадания в выбоину.
Углубление с острыми краями образовалось на левой полосе.