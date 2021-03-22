На внешнем кольце МКАД пять автомобилей попали в ДТП, ещё три повреждены из-за попадания в выбоину

Новости Беларуси. Сразу восемь водителей попали в непростую ситуацию утром 22 марта на внешнем кольце МКАД в районе Игуменского тракта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероятно, из-за несоблюдения дистанции столкнулись Skoda и Ford, а через 20 секунд в них врезался грузовик. Произошло повторное столкновение.

Еще одна авария случилась позже. Причиной также стало нарушение дистанции. В затормозивший BMW врезался Peugeot. Еще три авто оказались повреждены из-за попадания в выбоину.