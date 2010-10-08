На Витебщине растет количество людей, погибших на пожарах. Из 147 погибших этого года 118 находились в состоянии алкогольного опьянения.

Василий Чекан, начальник Витебского областного управления МЧС:

На Витебщине более 23 тысяч человек состоят на учете у нарколога. Реальная цифра граждан, страдающих алкоголизмом, в разы больше. Нельзя забывать о так называемых тихих пьяницах, которые употребляют спиртные напитки дома. Они на вид вполне благополучные, нигде на учете не состоят, а значит, фактически исключены из группы риска.

Как-то в Витебске погибли пенсионеры – сожитель с сожительницей. Их дом был оборудован пожарным извещателем. Как выяснилось, некоторое время назад тайные поклонники Бахуса его просто демонтировали. Возможно, с целью обмена на спиртное…

Очень хорошо, что в Витебске принято решение органов власти о запрете торговли водкой и пивом с 23 часов до 8 утра в круглосуточно работающих магазинах. Это первый шаг на пути к назревшему уже давно «отрезвлению» общества.