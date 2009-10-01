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На Вьетнам надвигается новый мощный тайфун «Парма»

01 октября 2009 17:46
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По прогнозам метеорологов, он может быть мощнее, чем «Кетсана». Напомним, этот ураган обрушился на Вьетнам в начале недели и унес жизни 92 человек.

Сотни получили ранения. Сейчас местные власти готовят план эвакуации жителей из опасных районов.

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На Суматре борются с последствиями разрушительного землетрясения. За одни только сутки остров трясло дважды. Сильнее всего пострадал миллионный город Паданг. В руины превратились сотни зданий. Разрушены мосты. Нарушено электро- и водоснабжение. Число погибших приближается к восьми сотням. Однако это не окончательные цифры. Под обломками рухнувших домов – тысячи людей. Поэтому трагическое число в любую минуту может пополниться новыми жертвами. В помощь пострадавшим правительство уже выделило 10 миллионов долларов. Спасатели раздают палатки, лекарства и продукты всем нуждающимся.

Соболезнования президентам Индонезии и Вьетнама, а также родным и близким погибших выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# происшествия

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