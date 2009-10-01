На Вьетнам надвигается новый мощный тайфун «Парма»

Сотни получили ранения. Сейчас местные власти готовят план эвакуации жителей из опасных районов.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На Суматре борются с последствиями разрушительного землетрясения. За одни только сутки остров трясло дважды. Сильнее всего пострадал миллионный город Паданг. В руины превратились сотни зданий. Разрушены мосты. Нарушено электро- и водоснабжение. Число погибших приближается к восьми сотням. Однако это не окончательные цифры. Под обломками рухнувших домов – тысячи людей. Поэтому трагическое число в любую минуту может пополниться новыми жертвами. В помощь пострадавшим правительство уже выделило 10 миллионов долларов. Спасатели раздают палатки, лекарства и продукты всем нуждающимся.
Соболезнования президентам Индонезии и Вьетнама, а также родным и близким погибших выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.