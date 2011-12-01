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На улице Захарова в Минске «Рено» сбил двух пенсионеров, переходивших дорогу в 50 метрах от зебры. Пострадавшие – в больнице

01 декабря 2011 18:13
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Новости Беларуси, Минск. Авария произошла в 7.40 утра, когда пожилая пара шла на остановку, чтобы поехать на дачу.

По предварительной версии, водитель автомобиля «Рено» двигался во второй полосе в направлении улицы Первомайской. Пенсионеров, переходивших дорогу в 50 метрах от зебры, он не заметил.

Пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы больницы скорой медицинской помощи:
У больного – тяжелая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа. Больной госпитализирован в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения и лечения.
Сюда же была доставлена его жена с менее тяжелыми повреждениями. Она тоже находится здесь на стационарном лечении.

# происшествия

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