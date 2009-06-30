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На улице Якуба Коласа в Минске грузовик врезался в трамвай

30 июня 2009 14:53
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В столице автомобиль «МАЗ» столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту № 8 Серебрянка - Волгоградская. По словам очевидцев, «МАЗ» врезался в трамвай, когда происходила высадка пассажиров. Водитель грузовика не успел вовремя остановить машину и, чтобы никого не сбить, вывернул руль влево и въехал в трамвай. К счастью, никто из участников ДТП серьезно не пострадал. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

Инцидент произошел на остановке «Улица Калинина», передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

# происшествия

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