На улице Якуба Коласа в Минске грузовик врезался в трамвай

В столице автомобиль «МАЗ» столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту № 8 Серебрянка - Волгоградская. По словам очевидцев, «МАЗ» врезался в трамвай, когда происходила высадка пассажиров. Водитель грузовика не успел вовремя остановить машину и, чтобы никого не сбить, вывернул руль влево и въехал в трамвай. К счастью, никто из участников ДТП серьезно не пострадал. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

Инцидент произошел на остановке «Улица Калинина», передает корреспондент агентства «Минск-Новости».