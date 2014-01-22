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На улице Ташкентской в Минске 5 дней лилась горячая вода в подвале, а после сюжета СТВ проблема решилась за ночь

22 января 2014 18:35
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Новости Минска. Хэппи-энд в горячем деле. Для жителей улицы Ташкентской температурная аномалия сменилась комфортным климатом. Дело с этой трубой закрыли после сюжета на нашем телеканале, который вышел накануне.

Из подвала 22-го дома на улице Ташкентской пять дней подряд клубами валил пар. Причиной была  поврежденная труба, из которой лилась горячая вода. А ремонт трубопровода затянулся из-за низкой температуры.

Горе-трубу починили и, по прогнозам, служить она будет еще долго, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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