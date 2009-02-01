На улице Семашко в ДТП погиб водитель

Трагедия произошла в семь утра рядом с остановкой общественного транспорта. Автомобиль БМВ, выезжая на проспект Любимова, не поделил дорогу с троллейбусом. От удара машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. 33-летний водитель иномарки скончался на месте, а пассажирка, сидевшая рядом, доставлена в больницу скорой помощи. Девушка в реанимации. Водитель большегруза отделался незначительными травмами. Сейчас мужчина дает показания, эксперты выясняют, был ли алкоголь в крови погибшего.