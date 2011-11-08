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На улице Ольшевского в Минске обрушилась часть лоджии четвертого этажа и повредила балкон на первом

08 ноября 2011 18:44
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Новости Беларуси, Минск. Часть лоджии четвертого этажа в свободном падении задела балкон первого. По счастливой случайности, никто из прохожих и владельцев квартиры не пострадал. Такое ЧП в этом доме происходит уже не в первый раз.

Елена Дулич, жительница дома № 47 по улице Ольшевского:
То есть, нужно было дождаться пока вот это упадет все. Нет сил никаких, это уже все границы переходит.

Балконы злополучного дома уже давно требуют ремонта, да и фундамент весь в трещинах. Но вместо надежного укрепления зданию недавно подарили красивую обертку в виде косметических реставраций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Обрушение балкона в Минске

Обрушение балкона в Минске

Обрушение балкона в Минске

Обрушение балкона в Минске

Обрушение балкона в Минске

Обрушение балкона в Минске

Обрушение балкона в Минске

Галина Комарова, главный инженер УП «ЖЭС № 43»:
Составили акт. Будем ремонтировать и балкон, и эту балконную раму жильцу. На завтра заказали вышку, чтобы обследовать все эти балконы.

 

# происшествия # Фотофакт

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