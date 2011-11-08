На улице Ольшевского в Минске обрушилась часть лоджии четвертого этажа и повредила балкон на первом

Елена Дулич, жительница дома № 47 по улице Ольшевского:
То есть, нужно было дождаться пока вот это упадет все. Нет сил никаких, это уже все границы переходит.
Балконы злополучного дома уже давно требуют ремонта, да и фундамент весь в трещинах. Но вместо надежного укрепления зданию недавно подарили красивую обертку в виде косметических реставраций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Галина Комарова, главный инженер УП «ЖЭС № 43»:
Составили акт. Будем ремонтировать и балкон, и эту балконную раму жильцу. На завтра заказали вышку, чтобы обследовать все эти балконы.