На улице Ольшевского в Минске обрушилась часть лоджии четвертого этажа и повредила балкон на первом

Новости Беларуси, Минск. Часть лоджии четвертого этажа в свободном падении задела балкон первого. По счастливой случайности, никто из прохожих и владельцев квартиры не пострадал. Такое ЧП в этом доме происходит уже не в первый раз.

Елена Дулич, жительница дома № 47 по улице Ольшевского:

То есть, нужно было дождаться пока вот это упадет все. Нет сил никаких, это уже все границы переходит.

Балконы злополучного дома уже давно требуют ремонта, да и фундамент весь в трещинах. Но вместо надежного укрепления зданию недавно подарили красивую обертку в виде косметических реставраций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Комарова, главный инженер УП «ЖЭС № 43»:

Составили акт. Будем ремонтировать и балкон, и эту балконную раму жильцу. На завтра заказали вышку, чтобы обследовать все эти балконы.