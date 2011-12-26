На улице Некрасова в Минске порывистый ветер сорвал термошубу с дома и принес обильные осадки в виде пенопласта

Новости Беларуси, Минск. Кубометры утеплителя три года исправно служили «одеждой» для этой высотки, а теперь вместо снега укрыли прилегающую к многоэтажке территорию.

Пласты пенопласта также упали на один из автомобилей, припаркованных во дворе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Мазго, очевидец:

Год назад, после тепловой модернизации, приезжали ребята дополнительно его прикрепляли. Где-то год назад было видно, что начинает отваливаться. Вот утром дало трещину и обрушилось. Машино завалило, лежало много пенопласта.