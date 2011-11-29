На улице Каховской в Минске вечером 29 ноября загорелась хрущевка. Один человек погиб

Новости Беларуси, Минск. По свидетельствам очевидцев, искра разгорелась в квартире на третьем этаже. Всего через 20 минут после вызова спасателей пожар был ликвидирован, однако не обошлось без жертв – в огне погиб минчанин.

Пламя не распространилось на остальные квартиры пятиэтажки. Причина ЧП выясняется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

По прибытию наших подразделений было установлено, что из балкона на третьем этаже идет дым. Подразделения ушли в разведку. В ходе разведки был обнаружен труп.

В 18.45 пожар был полностью ликвидирован. Больше в результате пожара ни погибших, ни пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.