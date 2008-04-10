На улице Чкалова при транспортировке с платформы упал асфальтоукладчик

Происшествие в центре белорусской столицы лишь по счастливой случайности не стало чрезвычайным. В результате падения десятитонной машины никто не пострадал. На дорожное покрытие вылилось несколько сотен литров дизтоплива и оно превратилось в каток. Коммунальные службы высыпали на дорогу почти полтонны песка. На дороге образовалась многокилометровая пробка. Почти час движение на улице было остановлено. Транспорт направляли в объезд. Причина происшествия очевидна. Каток при транспортировке просто не закрепили.