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На улице Чкалова при транспортировке с платформы упал асфальтоукладчик

10 апреля 2008 10:51
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Происшествие в центре белорусской столицы лишь по счастливой случайности не стало чрезвычайным. В результате падения десятитонной машины никто не пострадал. На дорожное покрытие вылилось несколько сотен литров дизтоплива и оно превратилось в каток. Коммунальные службы высыпали на дорогу почти полтонны песка. На дороге образовалась многокилометровая пробка. Почти час движение на улице было остановлено. Транспорт направляли в объезд. Причина происшествия очевидна. Каток при транспортировке просто не закрепили.
# происшествия

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