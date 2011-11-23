На улице Авакяна в Минске забил гейзер, а жители целого квартала остались без отопления и горячей воды

В то время как разрытые траншеи по улице Авакяна напоминали вулкан, в квартирах минчан стыли батареи.

Пока сотрудники аварийной службы боролись с прорывом теплотрассы, клубы пара прятали прохожих в густом тумане. И, по словам минчан, не в первый раз.

Авария на старом участке теплосетей оставила без отопления и горячей воды жителей целого квартала. Сейчас задача максимум — заменить изношенные конструкции и запустить новый механизм. По словам коммунальщиков, на это понадобится не более суток, и уже завтра тепло вновь пойдёт по трубам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Заполянский, мастер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Замена трубопровода идёт: заменим, отремонтируем и включаем воду.