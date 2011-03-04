На улице Алибегова в Минске упал башенный кран

ЧП произошло при проведении на стройке монтажных работ.

В кабине находился крановщик. «Скорая помощь» увезла рабочего в больницу. При падении машина повредила линию электропередачи и перегородила проезжую часть.

Очевидец:

Услышал крик, шум, обернулся, увидел, как люди спрыгивают с крана, и кран начал падать. Был крановой в кабине, и два человека еще слазили в тот момент.

Специалисты ликвидируют последствия ЧП. Подробности происшествия выясняются, сообщает корреспондент телекомпании Столичное телевидение.