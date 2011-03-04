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На улице Алибегова в Минске упал башенный кран

04 марта 2011 11:36
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ЧП произошло при проведении на стройке монтажных работ.

В кабине находился крановщик. «Скорая помощь» увезла рабочего в больницу. При падении машина повредила линию электропередачи и перегородила проезжую часть.

Очевидец: 
Услышал крик, шум, обернулся, увидел, как люди спрыгивают с крана, и кран начал падать. Был крановой в кабине, и два человека еще слазили в тот момент.

Специалисты ликвидируют последствия ЧП. Подробности происшествия выясняются, сообщает корреспондент телекомпании Столичное телевидение.

# происшествия # Фотофакт # Башенный кран

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