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На улицах Туниса стоят танки, периодически слышны перестрелки

17 января 2011 12:28
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Очевидцы сообщают о новых случаях мародерства. Улицы патрулируют военные.

Однако, многие кварталы им так и не удалось взять под контроль. Власть там принадлежит уличным бандам. Чтобы хоть как-то защититься от грабителей жители собирают отряды народной дружины.

В ряде регионов население стало испытывать нехватку продовольствия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Чтобы стабилизировать ситуацию в стране, политические силы пытаются сформировать правительство национального единства.

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# происшествия # Фотофакт

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