На улицах разрушенных городов Гаити царит анархия

Несмотря на то, что в столице Порт-о-Пренс много полиции, ситуация тяжелая, в руинах орудуют мародеры.

Уже третью ночь люди проводят под открытым небом или в укрытиях из обломков зданий. Многие умирают от недостатка питьевой воды, пищи и медикаментов.

По оценкам Международного Красного Креста, в результате землетрясения на Гаити погибли 50 тысяч человек, пострадавших может быть около трёх миллионов.

На Гаити начала прибывать гуманитарная помощь. Самолеты с командами спасателей и грузом еды и медикаментов на борту смогли приземлиться в аэропорту Порт-о-Пренса.

И накануне президенты США и Франции, а также Бразилии, Канады и ещё ряда стран решили провести международную конференцию по восстановлению Гаити.