На украденные из минского обменника деньги преступник купил путевку в Египет

Раскрыта кража денег из обменника в столичном универсаме «Центральный».

Дерзкая кража 18 декабря попала в разряд топ-новостей не случайно. Ведь еще не утих резонанс после убийства кассира обменного пункта того же банка. Преступники, а их оказалось несколько, не побоялись взять кассу обменника в середине буднего дня в центральном универсаме столицы.

На 64 миллиона – четыре охотника. Причем двое – сотрудники этого же банка. Оперативники выяснили: группа готовилась более месяца. Распределили роли и обязанности каждого. Служащие отвечали за беспрепятственный доступ к деньгам. Двое ранее судимых подельников работали непосредственно внутри обменного пункта. Дело провернули, когда девушка- оператор обменника ушла на обед.

В кассе не осталось ничего. Возле нее – минимум зацепок и следов. Но этого хватило, чтобы не только установить подозреваемых, но и задержать.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Трое из них в течении месяца были задержаны. Оставалось задержать самого главного, который сразу после совершения кражи на украденные деньги приобрел путевку в Египет и отправился отдыхать. Вылетал он из Москвы, так что это вносило определенные сложности. Минские оперативники специально выехали на территорию Москвы, чтобы лично задержать последнего подозреваемого.

Судя по всему, продолжить отпуск придется уже совсем не на морском берегу. Задержанный квартет проверяется на причастность и к другим преступлениям. Все четверо подозреваемых сейчас находятся под стражей. И, согласно уголовному кодексу, строить какие-либо совместные планы им не придется от трех до двенадцати лет.

Алексей Мартиненок, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.