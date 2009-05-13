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На турецком курорте Кушадасы захвачены 15 заложников

13 мая 2009 12:38
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Два вооруженных человека захватили заложников на популярном турецком курорте при попытке ограбления банка.

По данным местной полиции, неизвестные в масках ворвались в принадлежащий государству «Вакифбанк» в городе Кушадасы провинции Айдин. В момент нападения в помещении находились 15 человек. Среди заложников, как сотрудники, так и клиенты офиса.

Представитель властей Джелал Улусой заявил, что точное количество заложников, взятых грабителями, неизвестно. Разные агентства называют 10-15 человек. По некоторым данным, одна женщина недавно была отпущена. Она доставлена в больницу.

Район банка оцеплен полицией. Время от времени в здании слышны выстрелы.
– Полиция пытается наладить контакт с преступниками, – сказал Джелал Улусой, отметив, что требования их пока неизвестны. Шеф полиции старается наладить переговоры с помощью мегафона, он также дал преступникам номер мобильного телефона для связи.

# происшествия

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