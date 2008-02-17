На трубопроводе "Унеча-Ровно" ведутся восстановительные работы

Причиной утечки диз-топлива на трубопроводе "Унеча-Ровно" стала трещина. Что ее вызвало сейчас устанавливается. Предположительно - это износ металла и влияние грунтовых вод.Сегодня ночью из-под воды был извлечен поврежденный участок, который сейчас ремонтируется. К концу дня запланированы его испытания. Одновременно продолжается откачка из Днепра смеси воды и дизтоплива. Окончательные выводы о причинах аварии специалисты сделают на будущей неделе. Напомним, прорыв трубопровода предприятия <Запад-транс-нефте-продукт", произошел утром 14-го февраля в Речицком районе.