На трое суток продлен комендантский час в Бангкоке и 23-х провинциях Таиланда

Беспорядки в стране продолжаются.

Демонстранты периодически атакуют разные точки города, бросая в окна бутылки с зажигательной смесью или поджигая автопокрышки внутри зданий. Власти разрешили открывать огонь на поражение по мародерам.

Только за минувшие сутки в столкновениях манифестантов с армией погибли по разным данным от 7 до 16 человек, ранены около сотни жителей. И это не окончательные данные. Медики до сих пор полностью не обследовали район, где накануне развернулась настоящая военная операция.

Военные пытаются навести порядок, но безуспешно. Огнем уничтожены или повреждены уже почти 40 зданий, в том числе банк, фондовая биржа, крупный торговый центр, кинотеатр. Из лагеря демонстрантов эвакуируют женщин и детей.