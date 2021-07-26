На трассе под Пуховичами Peugeot сбил повозку. Погибла женщина

Новости Беларуси. Статистика от ГАИ за прошедшие выходные. За 24 и 25 июля на дорогах Минской области зарегистрировано 96 ДТП. Один человек погиб, восемь получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из аварий случилась на 55-м километре автодороги М5 в Пуховичском районе. 24-летний минчанин на Peugeot вблизи деревни Крупка совершил наезд на повозку, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 44-летняя пассажирка гужевой повозки погибла. Возчик с травмами госпитализирован. Гужевая повозка не была оборудована световозвращающими элементами.