На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт

Новости Беларуси. Авария в пристоличье. Грузовик МАЗ утром перекрыл одну полосу оживленной трассы Минск-Молодечно-Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автомобиль, который двигался в сторону столицы, занесло в кювет. По предварительной версии, при возникновении препятствия водитель не снизил скорость и не остановился. В результате происшествия мужчина госпитализирован.