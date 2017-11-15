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На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт

15 ноября 2017 14:56
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Новости Беларуси. Авария в пристоличье. Грузовик МАЗ утром перекрыл одну полосу оживленной трассы Минск-Молодечно-Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт -1

Автомобиль, который двигался в сторону столицы, занесло в кювет. По предварительной версии, при возникновении препятствия водитель не снизил скорость и не остановился. В результате происшествия мужчина госпитализирован.

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт -3

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт -5

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт -7

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт -9

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт -11

На трассе Минск-Молодечно-Нарочь грузовик МАЗ занесло в кювет: фотофакт -13


 

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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