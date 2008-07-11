На трассе Минск-Микашевичи произошла крупная авария

64-й километр магистрали не поделили УАЗ и трактор. По предварительной версии сотрудников ГАИ, водитель автомобиля пошел на обгон, и машину занесло. Через секунду она опрокинулась и тут же загорелась. Прибывшим на место спасателям тушить было уже фактически нечего. УАЗ вспыхнул мгновенно и полностью выгорел буквально за считанные минуты. Сразу после столкновения пассажиры попытались выбраться через грузовой отсек, но запасный выход был наглухо заблокирован канистрами. Два человека сгорели заживо. Водитель УАЗа и тракторист с незначительными травмами – в больнице. Дорога в радиусе десятков метров усеяна осколками и... черникой. Ягоды до Слуцка не довез тракторист.